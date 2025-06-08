الرئيس الايراني وملك البحرين يؤكدان على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان وملك البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعيا الله تعالى أن يمن بالخير والصحة والأمن والرفاه والتقدم على شعبي البلدين والأمة الإسلامية جمعاء.

وشدد الجانبان خلال المحادثة الهاتفية على أهمية الاستفادة من الطاقات والمعاني السامية للحج الإبراهيمي لتعزيز التضامن والإخوة والتعاون بين الدول الإسلامية، ودعيا جميع الدول الإسلامية للتعاون لنشر السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

كما اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية وملك البحرين، إفشال المخططات المثيرة للتفرقة والنوايا الخبيثة لأعداء الأمة الإسلامية بانه يتطلب تعاون وتضافر جهود الدول المسلمة للحفاظ على وحدة وإخوة دول المنطقة.

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