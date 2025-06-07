الرئيس بزشكيان: إيران لن تقبل التغطرس والتنمر

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه قال الرئيس بزشكيان خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان ان مستقبل العلاقات الثنائية يعتمد على العزم المشترك لبناء مستقبل مشرق مضيفا لدينا إرادة جادة لتعزيز العلاقات مع إيران في الأبعاد السياسية والاقتصادية والإقليمية.

كما أشار الرئيس إلى القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة ووجهات النظر المشتركة بين إيران وكازاخستان، قائلا نحن مستعدون لتوسيع علاقاتنا مع كازاخستان في جميع المجالات.

وأكد: مستقبل العلاقات الثنائية يعتمد على العزم المشترك والإرادة لبناء مستقبل مشرق قائم على السلام والأمن والازدهار للمنطقة والعالم. وأضاف الرئيس: "لقد أخضعنا أنفسنا لله، ولن ننحني لغيره، ولن نقبل أن يتخذ الآخرون قرارات بشأن مستقبل أمتنا ومصيرها. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للاستماع إلى الخطاب العقلاني، لكنها لن تقبل أبدًا بالتنمر أو التغطرس".

وخلال اللقاء، أعرب السيد مراد نورتليو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان، عن سعادته بفرصة لقاء مسعود بزشكيان، وهنأ رئيس إيران وحكومتها وشعبها بعيد الأضحى المبارك. كما أعلن عزم بلاده الجاد على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية، معربًا عن أمله في أن تدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من النمو والازدهار من خلال التعاون المشترك.

وأضاف مراد نورتليو، أثناء تسليمه رسالة رئيس كازاخستان الخطية إلى بزشكيان: "نؤمن ونأمل أن تُمثل هذه الرسالة بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين، وأن تمهد الطريق لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان عن احترامه للمواقف المبدئية والمنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأنشطة النووية السلمية، قائلاً: "نعترف بإيران كدولة ذات ثقافة وحضارة عريقة، وأؤكد على حقكم المشروع في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. إنني على ثقة بأن جهود حكومتكم في مسار الإصلاحات في مختلف المجالات ستؤدي بلا شك إلى تنمية وازدهار وتقدم الأمة الإيرانية العظيمة".

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