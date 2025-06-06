بزشكيان: نأمل أن تُمهد بركات عيد الأضحى الطريق لنشر السلام وإنهاء الحرب في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصال هاتفي مع الدكتور مسعود بزشكيان مساء الجمعة، متمنيًا للبلدين والشعبين دوام البركات والخير في هذا العيد الإسلامي العظيم.

وفي هذا الاتصال، أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن أمله في أن يُحقق هذا العيد المبارك، ببركات شعائره التوحيدية، مزيدًا من التقارب بين المسلمين وتضامنًا أكبر بين الأمة الإسلامية.

ومن جانب اخر هنأ مسعود بزشكيان، حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عيد الأضحى المبارك، واصفًا هذا العيد العظيم بأنه مظهر واضح من مظاهر التضامن والوحدة والالتحام بين مسلمي العالم حول دين الإسلام الحنيف، والقرآن الكريم، والرسول الأعظم (ص)، والقبلة المشتركة.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية، معربًا عن أمله في أن تُمهّد بركات هذا العيد المبارك الطريق لنشر السلام، وإزالة الحروب وانعدام الأمن من المنطقة، وإرساء السلام والأمن الدائمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وفي الختام، تمنى بزشكيان من الباري تعالى للشعب المسلم في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة الإسلامية جمعاء، بالسعادة والصحة والتوفيق الدائم.

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