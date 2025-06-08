وزير حرب الكيان الصهيوني يهدد سفينة الحرية "مادلين"

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير حرب الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس هدد أسطول الحرية مادلين الذي انطلق نحو مياه غزة بهدف تقديم المساعدات، وقال في رسالة لطاقم سفينة مادلين: "لقد أعطيت أوامر صريحة للجيش الإسرائيلي بمنع وصول أسطول مادلين إلى غزة".

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي مخاطباً الناشطة البيئية والسلام غريتا تونبرغ التي تعد من المشاركين على متن السفينة: "أقول بوضوح لغريتا المعادية للسامية وزملائها: عليكم العودة لأنكم لن تصلوا إلى غزة أبداً".

وبحسب متعقب السفن، فإن سفينة مادلين كانت تتجه حتى فجر الأحد نحو مدينة رشيد الساحلية المصرية ومن المتوقع أن تصل المياه الفلسطينية خلال 24 ساعة المقبلة.

وانطلقت سفينة "مادلين" في رحلة إنسانية محفوفة بالمخاطر، في خضم الإبادة الجماعية لأهالي غزة على يد الكيان الصهيوني التي بدأت في أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة مع فرض حصار خانق يمنع وصول أي مساعدات غذائية أو طبية للسكان.

وتحمل هذه السفينة التي تقترب الآن من غزة، رسالة تضامن وأمل بالإضافة إلى مساعدات إنسانية لأهالي غزة، وتحمل مجموعة من النشطاء والسياسيين الذين خاطروا بالإبحار رغم تحذيرات إسرائيل، هذه المساعدات معهم.

وتخطيط هذه الرحلة يقع على عاتق "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة" ضمن "ائتلاف أسطول الحرية" - وهي حركة دولية تأسست عام 2010 لكسر حصار غزة وأرسلت حتى الآن 36 سفينة في هذا الإطار.