 الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال مسؤولية تأمين سلامة نشطاء السفينة مادلين وإطلاق سراحهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام السفينة مادلين – التابعة لتحالف أسطول الحرية – بطريقة وحشية ووسائل عسكرية أدت إلى تعريض ركابها للخطر، واستخدام القوة في اعتقالهم، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويندرج في خانة "الاختطاف الدولي"، ما يضيف جريمة القرصنة البحرية إلى جريمة الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الغاصب طوال الوقت ضد قطاع غزة.

وأكدت الحركة، تضامنها الكامل مع الركاب المختطفين، الذين استجابوا لإنسانيتهم ولضمائرهم، وتحملوا المخاطرة الكاملة في مواجهة أشد الجيوش إجراماً في التاريخ الحديث، في وقت يسود فيه الصمت والعجز شعوباً وأنظمة وحكومات بأكملها، أمام مشاهد الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة أمام مرأى العالم أجمع.

وأوضحت الحركة، أن النشطاء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسرياً أقاموا الحجة على كل الشعوب والأنظمة الصامتة والمستسلمة لعجزها وخوفها.

وحملت الحركة، حكومة الاحتلال وكل الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية مسؤولية تأمين سلامة نشطاء السفينة مادلين وضمان إطلاق سراحهم، ومسؤولية كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف حرب الإبادة وجرائم الحرب فيه.

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