"مادلین" تصل إلى ميناء أسدود؛ زنازين منفردة تنتظر النشطاء

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شهاب نيوز، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن السفينة المخطوفة "مادلین" قد دخلت ميناء أسدود تحت حراسة القوات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان يدعمون فلسطين كانوا على متن هذه السفينة. كما أعلن مسؤولو السجون الإسرائيلية أنه من المقرر نقل هؤلاء النشطاء إلى الزنازين الانفرادية في سجن "جفعون" في الرملة.

هذا وقد هاجمت قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية السفينة "مادلین" صباح اليوم أثناء وجودها في المياه الدولية، ثم قامت باختطافها.

كما أفاد مصدر عسكري صهيوني بأن تل أبيب تعتزم تحديد هوية هؤلاء الأفراد لاستجوابهم، حيث من المقرر أن يتم الاستجواب في قاعدة تابعة للبحرية الإسرائيلية في ميناء أسدود.

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