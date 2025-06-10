نقل ركاب سفينة "مادلين" إلى مطار "بن غوريون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الركاب الذين تم اختطافهم في المياه الدولية يوم أمس قد تم نقلهم إلى مطار بن غوريون تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.

كما أفاد الكيان الصهيوني بأن النشطاء المؤيدين لفلسطين يجب عليهم توقيع شروط مغادرتهم ، وإلا سيتم إحالتهم إلى القضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا يوم أمس حول احتجاز سفينة "مادلين" من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السفينة كانت في طريقها لنقل المساعدات الإنسانية لكسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وأكد البيان أن سفينة "مادلين" كانت تحمل مدنيين غير مسلحين في مهمة إنسانية، وأن احتجازها يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المدنيين في قطاع غزة إلى الغذاء والدواء.

انطلقت سفينة "مادلين" يوم الأحد الماضي من صقلية في جنوب إيطاليا، بمشاركة 12 ناشطًا دوليًا، بهدف كسر الحصار على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، وتم اختطافها مع ركابها يوم أمس من قبل القوات الصهيونية.

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