تحرك صهيوني جديد لعرقلة المحادثات بين طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة الجزيرة القطرية، أعلن قناة 13 الإسرائيلية أن "ران درمر"، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، و"ديفيد بارنيه"، رئيس جهاز الموساد، سيجتمعان مع ستيف ويدكاف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، قبل الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران وأمريكا.

وفي سياق متصل، أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في رده على أسئلة الصحفيين حول الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، أن هذه الجولة تُخطط لعقدها يوم الأحد المقبل في مسقط، بناءً على المشاورات التي تم إجراؤها.

كما أشار بقائي إلى سفر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى النرويج، حيث من المقرر أن يشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى أوسلو يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه ترامب أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد يوم الخميس.

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