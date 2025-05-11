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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٤ م

عدوان صهيوني على الموانئ في اليمن

عدوان صهيوني على الموانئ في اليمن

افادت مصادر يمنية بشن العدوان الصهيوني غارات عديدة على الموانئ اليمنية، مساء اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسائل الاعلام اليمنية افادت بشن العدوان الصهيوني موجة غارات عنيفة استهدفت الموانئ اليمنية.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد هدد في وقت سابق مطالبا باخلاء ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن.

رمز الخبر 1957845

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