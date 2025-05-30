القوات اليمنية: استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، المسمّى إسرائيلياً "مطار بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ العملية حققت هدفها بنجاح، وأجبرت "ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار".

وأضاف سريع أنّ هذه العملية تأتي "تأكيداً لاستمرار القوات المسلحة اليمنية في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

وشدّد على الاستمرار في حظر حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية من وإلى مطار اللد، ومواجهة أي عدوان إسرائيلي على اليمن بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد صاورخ بالستي من اليمن تسبب في توقّف حركة الطيران من وإلى مطار "بن غوريون"، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

/انتهى/