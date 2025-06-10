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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٤٧ م

بقائي: عراقجي سيلتقي بعض المسؤولين الإقليميين في أوسلو

بقائي: عراقجي سيلتقي بعض المسؤولين الإقليميين في أوسلو

صرّح المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، مبينا جدول أعمال زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى النرويج، قائلاً: من المُخطط عقد سلسلة من الاجتماعات مع بعض المسؤولين المشاركين في هذا الحدث من دول الجوار والمنطقة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بشأن زيارة سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو العالمي الثاني والعشرين، قال إسماعيل بقائي: "كما أعلن سابقا، سيزور وزير خارجية بلادنا النرويج يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للمشاركة في مناقشات منتدى أوسلو".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المُخطط عقد سلسلة من الاجتماعات مع بعض المسؤولين المشاركين في هذا الحدث من دول الجوار والمنطقة".

وتابع: "بالإضافة إلى التعبير عن مواقف وآراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمة رئيسية، سيُجري عراقجي أيضاً اجتماعات مُنفصلة مع كبار المسؤولين في الدولة المُضيفة والمشاركين من دول أخرى".

كما قال بقائي: "من الطبيعي أن ينتهز وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل فرصة لتعزيز سياسة الجوار وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1959073
جواد ماستری فراهانی

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