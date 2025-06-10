وزير الخارجية الايراني يستقبل سفيري السنغال وسيراليون لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه عراقجي الشكر والتقدير لعقد مراسم يوم أفريقيا بنجاح، كرمز للصداقة بين إيران وأفريقيا، في طهران، وكذلك عقد ثلاث دورات لمنتدى التعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي، وأكد على أهمية مواصلة عقد هذه الفعاليات لفهم الإمكانات المتاحة للجانبين بشكل أعمق، وتطوير العلاقات، لا سيما بين رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا اللقاء، أعرب سفيرا السنغال وسيراليون، نيابةً عن سفراء الدول الأفريقية في طهران، عن تقديرهما لحضور وزير الخارجية وكلمته القيّمة في حفل يوم أفريقيا.

وأعلن السفراء الأفارقة، الذين قدّموا تقريرًا عن الإمكانات المتاحة في مختلف الدول الأفريقية، عن استعدادهم للمساعدة في تطوير العلاقات بين إيران وأفريقيا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما قدّم مهدي حسيني، الامين التنفيذي لمنتدى التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، توضيحاتٍ حول سير انعقاد الدورات الثلاث، وخاصةً الدورة الثالثة في طهران قبل فترة بحضور عدد كبير من المسؤولين والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأفارقة، وعدّدَ نتائجها الإيجابية، لا سيما من حيث إبرام العديد من الاتفاقيات والعقود.

وأعلن عن التخطيط لعقد قمة مشتركة لقادة إيران وأفريقيا بدعم من النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وأعرب عن تقديره للدعم والمساندة من قبل وزارة الخارجية.

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