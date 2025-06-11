توقيع اتفاقية بين إيران وروسيا بشأن إنتاج الأفلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وقعا وزير الثقافة الايراني، السيد عباس صالحي ووزيرة الثقافة الروسية، أولغا بوريسوفنا ليوبيموفا على اتفاقية تعاون لإنتاج الأفلام خلال مراسم الاسبوع الثقافي الروسي في طهران.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا بوريسوفنا ليوبيموفا، خلال تصريحات صحفية لها: "تم التخطيط للعديد من الفعاليات المتعلقة بالتعاون الثقافي بين البلدين".

وأضافت الوزيرة: "نستعد لتوقيع اتفاقية مشتركة بشأن إنتاج الأفلام. تُعد هذه الاتفاقية مهمةً لنا، نظرًا لما تتمتع به إيران من صناع أفلام أكفاء، ونودّ أن نمنح صناع الأفلام الروس فرصة التعاون مع إيران. لذا، هناك العديد من المشاريع المستقبلية".

هذا وأقيمت اليوم الاربعاء مراسم افتتاح "أسبوع الثقافة الروسية في إيران" بحضور وزيري الثقافة من إيران وروسيا، إلى جانب أبرز الفنانين الروسيين، في قاعة "وحدت" بطهران.

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