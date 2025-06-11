بقائي: البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء حول وضع قضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديد أوروبا بإصدار قرار في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، اوضح بقائي أن القضية النووية الإيرانية كانت قرارا سياسيا بحتا منذ البداية، سواء عندما دخلت مجلس الأمن الدولي أو قبل ذلك، عندما كانت تعتبر قضية انتشار.

وقال: "على مدى عشرين عامًا ونيف، ظلّت هذه القضية مطروحة على جدول أعمال مجلس المحافظين، واستمرّ من حين لآخر بإعداد تقارير مختلفة أو إصدار قرارات من قِبَل مجلس المحافظين، وكان الدافع الرئيسي لها سياسيًا أيضًا. سياسي بمعنى أنه حتى لو نظرنا إلى هذا التقرير الأخير، فإنّ أساسه والمهمة التي أُعدّ على أساسها كانا سياسيين؛ لأنّ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة كانت هي من بادرت بالقرار الذي أقرّه مجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دون تقديم أسباب منطقية أو قانونية لهذه القضية".

البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي

وقال: "لذلك، فإن جوهر المسألة غير عادل وغير مبرر، لأن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي وفقًا لنفس معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. لم ترتكب إيران أي مخالفة، ولذلك نقول إن هذا التقرير سياسي، لأنه أُعدّ لأغراض سياسية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وهي دول تمثل مصالح طرف غير شرعي وشرير في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن طريقة كتابة التقرير لا تُعلن أن الوضع مُرضٍ ولا تُعلن صراحةً أنه غير مُرضٍ؛ موضحًا: "بل إنه يستخدم مصطلح "أقل من مُرضٍ". وهذا يعني أنه يُقدم حكمًا موضوعيًا وذاتيًا على برنامجنا النووي بهدف تمهيد الطريق لاستمرار هذه الأزمة المُصطنعة".

كل ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع نبشٌ للماضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كل ما ورد في هذا التقرير، حوالي 9 صفحات من أصل 22 صفحة، هو في الواقع نبشٌ للماضي؛ أي إحياءٌ لقضيةٍ أُغلقت إلى حدٍ كبيرٍ عام 2015، بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد ذُكر صراحةً، بناءً على قرار مجلس المحافظين والتقرير الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه القضايا قد حُلّت. ناهيك عن أن جوهر القضية كان مُختلقًا وغير مُبررٍ في رأينا، ولكن حتى لو افترضنا وجود قضايا في الماضي، فقد أُغلقت هذه القضايا عام 2015".

وأشار بقائي إلى أن هذا التقرير لا يُثير أي شكوكٍ حول الأنشطة النووية الإيرانية، باستثناء أنه يقول إنه كان ينبغي على إيران أن تُبدي تعاونًا أكبر. أي أن تركيز هذا التقرير هو أنه في الماضي، عُثر على جزيئات يورانيوم في عدة أماكن، ولم تتمكن إيران من تقديم تفسيرٍ كافٍ أو ضروريٍّ حول مصدر هذه الجزيئات ووجهتها. أخيرًا، حتى لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فهو يعود إلى ما قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا. وهو لا يُشكل أي مشكلة من منظور الانتشار، بل يُوفر ذريعةً للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين بناءً عليه.

على الغرب أن يعلم من تجربته أن لا جدوى من الضغط على إيران

وقال، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُناقش على الأرجح في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة، أي الأربعاء أو الخميس: إنهم يكررون النهج الذي اتبعوه بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤. إنه النهج نفسه تقريبًا. وبالنظر إلى تجاربنا - والتي شاهدوا ردود أفعالنا أيضًا – وتصرفوا بشيء من العقلانية والقوا نظرة بسيطة على الماضي سيدركون أين وصل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت وطأة هذه الضغوط والتهديدات والأساليب الخاطئة. لذلك، عليهم أن يستنتجوا أن نهجهم هذا لا جدوى من ورائه.

وأضاف بقائي: لقدد مررنا سابقا بهذا المسار وهو ليس جديدا علينا . لو كانت هذه العملية ستُحدث تغييرًا ملموسًا في قراراتنا أو في المسار الذي اختاره الشعب الإيراني للتقدم في مجال التكنولوجيا النووية، لكان ينبغي ان يحدث - عندما كنا على وشك البدء، أي في عامي 2006 و2007 - وعندما واجهنا خمسة أو ستة قرارات بموجب الفصل السابع. بالتأكيد، لن يؤثر ذلك على إرادتنا في مواصلة المسار الذي نعتبره صحيحًا ويستند إلى مصالح الشعب الإيراني.

للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً

وقال بقائي أيضًا عن دور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً. قد يُبرر ذلك بأنه يتصرف بناءً على المهمة والصلاحيات الممنوحة له من مجلس المحافظين. وعندما نقول مجلس المحافظين، فإننا نعني في الواقع ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، لأن هذه الدول لديها القدرة اللازمة على الموافقة على قرارات مجلس المحافظين من حيث التكوين والتصويت. لكن هذا التبرير غير منطقي، لأن كتابة التقرير في نهاية المطاف تقع على عاتق المدير العام نفسه وخبرائه. ومع علمهم بسلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن التقرير نفسه ينص صراحةً في عدة حالات على عدم ملاحظة أي مشاكل تتعلق بالانتشار النووي فيما يتعلق ببرنامج إيران، فقد استخدموا مع ذلك تصريحات تُفسح المجال أمام واضعي القرار للإساءة.

أي تهديد للمنشآت النووية لأي دولة يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين

وقال: "هذا يسمح لهم بالادعاء بأن إيران لم تُقدم التعاون اللازم، وبالاستشهاد ببعض أحكام النظام الأساسي للوكالة، للادعاء بأنه قد يكون من الضروري النظر في تدابير أخرى مستقبلًا، بما في ذلك إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. وكما ذكرتُ، هذا مسار متكرر. المدير العام نفسه مسؤول في هذا الصدد، لا سيما أنه، بالإضافة إلى مسؤولياته الفنية، وبصفته أعلى مسؤول في هيئة مراقبة الأنشطة النووية للدول، يُجري مقابلات تتماشى عمليًا مع الأهداف السياسية للدول التي اختارت طريق المواجهة معنا. دعوني أعطيكم مثالاً: وفقاً للقانون الدولي بشكل عام، ووفقاً للقرار 533 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، فإن أي تهديد ضد المنشآت النووية لأي دولة يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

ينبغي على غروسي إدانة تهديدات الكيان الصهيوني بدلًا من تبريرها

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما نواجه تهديدات متكررة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يجب على المدير العام التدخل وإدانتها، بدلًا من محاولة تبريرها. هذا السلوك يتعارض تمامًا مع مسؤوليات المدير العام. لطالما أكدنا على ضرورة أن يتصرف المدير العام، أولًا وقبل كل شيء، وفقًا لمسؤولياته الفنية، دون تحيز أو توجه لمصلحة أو ضرر أي طرف. لكن للأسف، لم نشهد حتى الآن أداءً محايدًا من المدير العام.

تصرفنا بمسؤولية فيما يتعلق بامتلاك الطاقة النووية

وقال بقائي حول وجود سبب لقلق أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني: لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق على الإطلاق. إذا نظرتم إلى تاريخ البرنامج النووي الإيراني، ستجدون أن هذا البرنامج بدأ في خمسينيات القرن الماضي . لن تجدوا دولة مسؤولة مثل إيران فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ما يقرب من 22% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بإيران

وتابع بقائي: "ما يقرب من 22% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بإيران. من إجمالي 682 عملية تفتيش أجريت (إحصائيات عام 2024)، من بين حوالي 32 دولة تطبق البروتوكول الإضافي طواعية، أجريت 493 عملية في إيران فقط. أي أنه بالمقارنة، من بين 682 عملية تفتيش، خُصصت 493 عملية لإيران. من بين 224 عملية تحقق متعلقة بمعلومات تصميم المنشأة، أجريت 144 عملية حصريًا في إيران. من إجمالي 1895 يومًا من أيام التفتيش التي أجرتها الوكالة في هذه المجموعة من الدول، قضى 1260 يومًا في إيران فقط. كما أن التكاليف التي خصصتها الوكالة فيما يتعلق بتفتيش إيران كبيرة أيضًا: من إجمالي الميزانية العادية للوكالة البالغة حوالي 39 مليون يورو، أُنفق 22 مليونًا و626 ألف يورو على البرنامج النووي الإيراني وحده".

إيران لم تهدد قط بالخروج عن المسار السلمي في المجال النووي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذا الحجم الواسع من عمليات التفتيش دليل قاطع. لذلك، لا يمكن الادعاء بأي حال من الأحوال أن البرنامج النووي الإيراني يُشكل مشكلة انتشار. سياستنا كانت واضحة تمامًا. خلال هذه السنوات العشرين، تعرضنا لشتى أنواع الضغوط والتهديدات. اغتيل علماؤنا النوويون، وصدرت قرارات من مجلس الأمن ضدنا. لن تجدوا دولةً مسؤولةً كالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورغم كل هذه الضغوط، لم يُهدد مسؤولونا قط بالانحراف عن مسارهم السلمي.

المخاوف المزعومة للدول الغربية مبنية على معلومات مُفبركة من الكيان الصهيوني

وقال: "لطالما استشهدنا بفتوى قائد الثورة، وأكدنا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد قدّمنا أنفسنا كعضو ملتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وقد أثبتنا ذلك عمليًا. لم يكن الأمر مجرد كلام. من جهة أخرى، ترى أن الدول الأوروبية - وخاصة الدول الأوروبية الثلاث - للأسف، جميع مخاوفها مبنية على قلقٍ مُختلقٍ وخبيثٍ تُثيره في العالم الجهة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في منطقة غرب آسيا (الكيان الصهيوني).

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