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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م

محطة بوشهر تعود إلى عجلة الانتاج

محطة بوشهر تعود إلى عجلة الانتاج

عادت محطة بوشهر للطاقة النووية إلى عجلة إنتاج الكهرباء والاتصال بالشبكة الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد توقف قصير لإجراء التحديثات السنوية والتحميل السنوي لقضبان الوقود، عادت محطة بوشهر للطاقة النووية إلى عجلة توليد الكهرباء وتم ربطها بالشبكة الوطنية.

يُذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية أنتجت وضخت في الشبكة الوطنية خلال أكثر من عقد من تشغيلها، أكثر من 72 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء حتى نهاية عام 2024ـ، مما أدى إلى توفير استهلاك أكثر من 118 مليون برميل من النفط الخام، و19 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وخفض انبعاث أكثر من 78 ألف طن من الغازات الملوثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959076
شیرین سماره

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