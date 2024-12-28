إنتاج 4.3 مليون ميغاواط من الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية خلال العام الحالی

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رضا بنازاده أن محطة بوشهر للطاقة النووية تعمل بكامل طاقتها وقال: "في هذه المرحلة من هذا العام، تم إنتاج 4.3 مليون ميغاواط ساعة من الكهرباء حتى الآن".

وتابع رئيس شركة تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية: "أن هذا المستوى من الإنتاج يتم على يد قوى محلية مقتدرة ويتم نقله إلى شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة في المحافظات الجنوبية بما فيها بوشهر".

وفي إشارة إلى إنشاء محطتين إضافيتين للطاقة النووية في بوشهر، أشار الى انه يتم الآن بناء وحدتين للطاقة النووية في بوشهر، تبلغ قدرة كل منهما 1057 ميغاواط".

وبين بنازاده أنه يتم الآن إنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية، وقال: "بالنظر إلى نقص الغاز وحقيقة أن وقود محطة الطاقة النووية لا يحتاج إلى الغاز أو الوقود الأحفوري، فإنه يلعب دورا هاما في توفير الكهرباء لجميع المناطق من البلاد".

وأضاف أن إنتاج الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية يسير حسب الخطة، وقال:" في الوقت الحالي، يعد إنتاج الطاقة النووية مهماً وفعالاً للغاية ويلعب دوراً مهماً في توفير الوقود الأحفوري والغاز".

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