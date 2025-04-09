محطة بوشهر للطاقة النوویة ضمن قائمة أفضل المحطات في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضا بنازاده في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: "في العام الایرانی الماضی، وعلى الرغم من ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف والشتاء، نجحت محطة بوشهر للطاقة النووية في الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية وحقن الكهرباء المولدة في الشبكة الوطنية للبلاد".

وأوضح: "إن إنتاج الكهرباء في عام 1403هـ جرى وفق الخطة الموضوعة وبالتنسيق مع إدارة شبكة الكهرباء في الدولة، ومع بداية عام 1404هـ فإن الاستعدادات للوصول إلى الإنتاج الأقصى في شهري يوليو وأغسطس مدرجة على جدول الأعمال".

الاستقلال التام في التشغيل والصيانة، والاعتماد على القدرة الداخلية

وأكد بنازاده أن جميع عمليات هذه المحطة الكهربائية تتم بالكامل من قبل القوات المحلية، مشيرا إلى عدم مشاركة أي قوات أجنبية في عملية التشغيل وتم تحقيق الاستقلال الكامل في المجالات الفنية والتشغيلية والصيانة.

وأضاف: "يعمل حاليًا أكثر من 300 شخص في مجال التشغيل، و600 في قسم الإصلاح والصيانة، ونحو 100 في قسم الدعم الفني. وقد تلقّت هذه القوات تدريبًا منتظمًا، واكتسبت المعارف اللازمة".

التقدم في الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة الطاقة

وأعلن بنازاده بدء عملية التوظيف للوحدتين الثانية والثالثة من محطة الطاقة، قائلاً: "تتضمن هذه العملية اختباراً تحريرياً واختباراً نفسياً وتقييماً عاماً وتدريباً متخصصاً، والتي ستتم بالكامل في مركز التدريب التابع لمحطة الطاقة ودون الحاجة إلى إرسالها إلى الخارج".

وأشار إلى أن قدرة توليد الكهرباء للوحدة الأولى من محطة الكهرباء تبلغ 1000 ميغاواط، وقدرتها للوحدتين الثانية والثالثة 1057 ميغاواط لكل منهما، مضيفاً: "هذه الوحدات الثلاث قادرة مجتمعة على توليد ما يصل إلى 3100 ميغاواط من الكهرباء".

الإنتاج المستدام والنظيف؛ أولوية محطة بوشهر للطاقة

أكد رئيس محطة بوشهر للطاقة: "إن إنتاج الكهرباء بشكل آمن وموثوق ومستدام مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الدولية هو من الأولويات. وتخضع هذه المحطة للطاقة لإشراف مؤسسات مثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة الدولية لمشغلي الطاقة النووية، وقد حققت حتى الآن أداءً إيجابياً في جميع التقييمات".

71 مليار كيلووات ساعة من إنتاج الكهرباء حتى الآن

وقال بنازاده: "إن محطة بوشهر النووية أنتجت حتى الآن أكثر من 71 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء وتنقل نحو 7 ملايين ميغاواط/ساعة من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية سنويا، الأمر الذي لعب دورا مؤثرا في استقرار الشبكة خاصة خلال ذروة الاستهلاك في الصيف والشتاء".

محطة بوشهر للطاقة، رمز للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة

وفي إشارة إلى المزايا البيئية لمحطة بوشهر للطاقة، أضاف: "هذه المحطة لا تنتج أي غازات ملوثة أو منتجات احتراق، وباعتبارها طاقة نظيفة، فقد حظیت بتأييد دائمًا من قبل المؤسسات البيئية المحلية والدولية".

زيادة حصة الطاقة النووية في المستقبل العالمي

وأشار رئيس محطة بوشهر للطاقة النووية إلى الأهمية المتزايدة للطاقة النووية في العالم وقال: "مع تراجع الموارد الأحفورية وتفاقم أزمة الاحتباس الحراري العالمي، ينبغي أن تزيد حصة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء العالمي من 10 إلى 20 في المائة بحلول عام 2050، وتتخذ إيران خطوات نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير محطات طاقة جديدة".

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