"قافلة الصمود" في محطة الزاوية الليبية؛ والتحرك نحو غزة مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قافلة "الصمود" التي انطلقت في وقت سابق من تونس إلى غزة لكسر الحصار عن المنطقة، تمر إلى مدينة الزاوية الليبية، حيث استقبلها أهالي المدينة باستقبال حافل.

وستتجه هذه القافلة لاحقا صوب العاصمة طرابلس ومنها إلى مدينة مصراتة لتبدأ رحلتها بعد ذلك نحو شرق ليبيا وصولا إلى معبر "امساعد" الحدودي بين ليبيا ومصر، ثم إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الشهر الجاري.

وتضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة تقل نحو 1500 من المتضامنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.

ويؤكد منظمو القافلة أنها لا تحمل مساعدات أو تبرعات ولكن هدفها المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة.

وكانت قافلة الصمود البرية -التي تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد انطلقت صباح الاثنين من شارع محمدد الخامس وسط العاصمة تونس، في تحرك شعبي لكسر الحصار المفروض على غزة.

وتأتي هذه القافلة في سياق إنساني مأساوي فرضه الحصار الخانق على قطاع غزة وفي سياق حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي القطاع، في أعقاب عملية طوفان الاقصى " التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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