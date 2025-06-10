"مؤسّسة هند رجب" تقدّم شكوى ضد الكوماندوس الإسرائيلي لمداهمته سفينة "مادلين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقدّمت "مؤسّسة هند رجب" بشكوى ضد وحدة الكوماندوس البحرية الإسرائيلية، "شايطيت 13"، على خلفيّة اقتحامها سفينة "مادلين"، التي ترفع العلم البريطاني، والتي توجّهت إلى غزة بهدف كسر الحصار.

وفي التفاصيل التي نشرتها المؤسّسة عبر موقعها الرسمي، تستهدف الشكوى التي قدّمت إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة لندن، وحدة النخبة في بحرية الاحتلال الإسرائيلي "شايطيت 13"، وكذلك القائد العام للبحرية الإسرائيلية، ديفيد ساعر سلامة.

وأوضحت المؤسّسة أنّ السفينة كانت على بعد 60 ميلاً بحرياً من ساحل فلسطين المحتلة، عندما اعترضها وصعد إليها أفراد من "شايطيت 13"، حيث اعتقل الاحتلال الناشطين.

وتقدّمت المؤسسة بالشكوى إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة لندن، مشيرةً إلى أنّ السفينة "تُعدّ قانونياً امتداداً للأراضي البريطانية".

وتتّهم الشكوى قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب، إضافةً إلى انتهاكات للولاية القضائية البريطانية.

وتشمل الادعاءات الرئيسة الاستخدام غير القانوني لمثيرات كيميائية من طائرات مسيّرة، الاحتجاز القسري والحبس الانفرادي لـ12 مدنياً أعزل، منع الوصول القانوني والقنصلي، مصادرة المساعدات الإنسانية والممتلكات الشخصية والمعاملة المهينة وغير الإنسانية.

مطالبة بريطانيا بتحمّل مسؤولياتها

ودعت المؤسّسة بريطانيا إلى "الوفاء بمسؤولياتها القانونية، والتدخّل الفوري لضمان الإفراج غير المشروط عن النشطاء المختطفين، الذين لا يزالون محتجزين في إسرائيل".

وأوضحت أنّ "مادلين" تخضع للولاية القضائية الجنائية البريطانية، حتى خارج المياه الإقليمية، بصفتها سفينةً ترفع علم المملكة المتحدة.

وبناءً على ذلك، تُعدُّ الجرائم المرتكبة على متنها وكأنّها حدثت على أراضي بريطانيا، التي يقع على عاتقها التزام قانوني دولي، يقضي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، والتعذيب، وجرائم الحرب، كما تابعت المؤسّسة.

وطلبت المؤسّسة من السلطات البريطانية فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين البحريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين، ومراقبة المشتبه بهم الذين قد يدخلون الأراضي البريطانية ومقابلة ركاب مادلين وجمع شهاداتهم.

كما طلبت إحالة القضية إلى النيابة العامّة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار أوامر الاعتقال والتنسيق مع "الإنتربول" والمحكمة الجنائية الدولية والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين.

وأضافت المؤسسة أنّها تعمل حالياً على جمع الوثائق الداعمة في شكواها ضد "شايطيت 13" وديفيد ساعر سلامة، وهي تشمل شهادات الركاب، التغطية الإعلامية، أدلة الفيديو والتحليلات القانونية المتخصصة، على أن تقدّم هذه الوثائق "من أجل دعم التحقيق البريطاني".

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