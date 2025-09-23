أسطول الصمود المغاربي: ماضون نحو غزة رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الأسطول في بيانٍ له بشأن التهديدات الإسرائيلية للأسطول أنّ الحملة الإسرائيلية الأخيرة تزامنت مع رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تتعقب الأسطول، ما أثار مخاوف جدّية على سلامة أكثر من خمسمائة متطوّع قرروا المضي قدماً نحو قطاع غزّة على الرغم من التهديدات.

كذلك، لفت البيان إلى أنّ "القانون الدولي واضح، فالمهام الإنسانية والمدنيون المنخرطون فيها يتمتعون بحماية كاملة، وأيّ اعتداء على الأسطول يُعدّ خرقاً لاتفاقيات جنيف وقرارات محكمة العدل الدولية التي تُلزم الاحتلال بتيسير وصول الإغاثة إلى قطاع غزّة".

وأشار إلى أنّ "محاولات الاحتلال لتجريم هذه المبادرة لا تعدو كونها تزويراً للقانون الدولي وتستراً على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

كما أردف البيان أنّ "المنظمين أكّدوا عزمهم على مواصلة الإبحار، حاملين معهم مبادئ السلام واللاعنف، ومصممين على كسر الحصار الجائر وإيصال المساعدات إلى قطاع غزّة التي ترزح تحت العدوان المستمر والتجويع الممنهج".

يشار إلى أنّ اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزّة، أكّدت الأحد الماضي، رصد طائرات مسيّرة تحلّق بشكل متكرر فوق سفن "أسطول الصمود العالمي"، المبحر نحو قطاع غزّة الأمر الذي "يثير القلق".

وكانت اللجنة أعلنت، السبت الماضي، إبحار سفن الأسطول بصورة جماعية نحو غزّة، موضحةً أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الأسطول سيحتاج نحو أسبوع للوصول إلى القطاع

