لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعقد  جلسة طارئة لمناقشة جريمة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "نُعزّي ونُبارك في الوقت ذاته استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء، والقادة العسكريين البارزين، والعلماء من أبناء وطننا"، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني "ينبغي أن ينتظر ردًّا قاسيًا، مؤلمًا، نادمًا ومدمرًا من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف رضائي: "نحن، ممثلو الشعب في البرلمان، نطالب باتخاذ موقف حازم وفوري ضد الكيان الصهيوني، والثأر لدماء المواطنين الإيرانيين التي أُريقت ظلمًا وعدوانًا".

كما أعلن أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستعقد مساء اليوم جلسة طارئة بهدف بحث أبعاد هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن نتائج الجلسة سيتم إعلانها للرأي العام.

وشدد المتحدث باسم اللجنة مجددًا على أن مجلس الشورى الإسلامي يقدّم دعمه الكامل للقوات المسلحة، مؤكدًا: "البرلمان يقف بكل حزم إلى جانب القوات العسكرية والحرس الثوري، ويدعم أي تحرك يُتخذ للرد على جرائم الكيان الصهيوني".

/انتهى/

