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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٢٤ م

المهلة الاخيرة للعملاء الإسرائيليين لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو

المهلة الاخيرة للعملاء الإسرائيليين لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن يوم الأحد 22 يوليو 2025 هو الموعد النهائي أمام جميع الأشخاص الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم من قبل الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أعلن أن يوم الأحد 22 يوليو 2025 هو الموعد النهائي أمام جميع الأشخاص الذين تم استدراجهم أو التغرير بهم من قبل الكيان الصهيوني، سواء بوعي أو من دون وعي، وبأي دافع كان، ممن تورطوا في تعاون بسيط ظاهرياً دون نية خيانة، ووجدوا أنفسهم في موقف حرج مع بدء العدوان الصهيوني على البلاد.

وجاء في البيان أن هؤلاء، ممن التحقوا بعناصر العدو أو عملائه في ظروف الحرب، وتعرضوا للصدمة أو التردد، مدعوون لتسليم أنفسهم طوعاً حتى الموعد المحدد، وذلك عبر مقرّات وزارة الأمن ومراكز استخبارات حرس الثورة الإسلامية ومخافر الشرطة ومراكز الأمن ومقرات التعبئة.

وأكد البيان أن من يبادر بالتسليم، ويقوم بتسليم الطائرات المسيرة والمعدات والأسلحة التي بحوزته، سيستفيد من العفو الإسلامي وسيُعاد احتضانه ضمن صفوف الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1959647

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