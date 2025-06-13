إدانات إقليمية واسعة للعدوان الإسرائيلي على إيران: خرق للقانون الدولي وتهديد للدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها دانت دول عربية عدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم الجمعة، وأدى إلى ارتقاء عددٍ من القادة العسكريين وعلماء نوويين، وجرح مدنيين.

أنقرة: "إسرائيل" لا ترغب في حل القضايا بالدبلوماسية

تركيا نددت "بأشد العبارات" بالقصف الجوي الإسرائيلي على إيران، واصفة إياه باستفزاز ينتهك القانون الدولي وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الهجوم يظهر إن "إسرائيل لا ترغب في حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية"، وحثتها على وقف "الأعمال العدوانية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر".

قطر: تهديد لأمن واستقرار المنطقة

وفي إدانتها هذا العدوان، أكدت قطر أنّه يُعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت قطر، في بيانٍ، أنّ "هذا التصعيد الخطير" يأتي في سياق "نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية".

ودعت قطر إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.

الإمارات تعرب عن قلق عميق

الإمارات أعربت عن قلقها العميق إزاء تداعيات هذا العدوان على الأمن الإقليمي، مؤكدةً في بيانٍ لوزارة الخارجية أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وشدّدت على "ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد"، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ "الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين".

مسقط: تصعيد يهدد الدبلوماسية

ورأت سلطنة عمان، التي تتوسط في المحادثات الإيرانية الأميركية، أنّ الغارات الإسرائلية تصعيد خطير يهدّد الجهود الدبلوماسية.

وحمّلت "إسرائيل" المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، داعيةً المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

لبنان: العدوان استهداف لجهود الاستقرار

الرئيس اللبناني، جوزف عون، أكد بدوره أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على إيران استهدفت كل الجهود والمبادرات للمحافظة على الاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لمنع "إسرائيل" من تحقيق أهدافها.

بدوره، دان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام،العدوان الاسرائيلي على إيران الذي وصفه بـ"الخطير"، مؤكداً أنّه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة البلاد.

وأشار سلام إلى أنّ تداعيات هذا العدوان تهدد استقرار المنطقة، لا بل السلم العالمي.

الأردن: لاحترام القانون الدولي

اعتبرت الأردن في إدانتها العدوان أنّه يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجاً سافراً عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت في بيانٍ لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفاقم من حدة التوتر.

ودعت إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحدّدت مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في "التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد".

باكستان: لإيران الحق في الدفاع عن النفس

من جهتها، أكدت باكستان أنّ العدوان الإسرائيلي على إيران غير مبرر وغير مشروع، موضحةً أنّ الضربات تنتهك سيادة إيران ووحدة أراضيها، وتتعارض بوضوح مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وشدّدت باكستان على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معربةً عن تضامنها مع الشعب الإيراني.

ورأت أنّ هذه الضربات التي وصفتها بـ"الاستفزازات الصارخة" تشكل خطراً جسيماً وتهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها وخارجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة.

وحمّلت إسلام آباد المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية |التمسك بالقانون الدولي، ووقف هذا العدوان فوراً، ومحاسبة المعتدي على أفعاله".

السعودية: الاعتداءات الإسرائيلية تمس سيادة الجمهورية الإيرانية

وكانت السعودية قد دانت أيضاً العدوان وأكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية تمس سيادة الجمهورية الإيرانية وأمنها وتمثل انتهاكاً ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

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