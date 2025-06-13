  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠٦ م

 الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأميركية

 الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأميركية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفيرة سويسرا في طهران بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأميركية، احتجاجاً على عدوان الكيان الصهيوني على إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب الانتهاك السافر لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها من قِبل الكيان الصهيوني، وشنّه هجوماً وحشياً استهدف عدة مواقع داخل البلاد، من بينها منشآت نطنز النووية، وعدد من المقارّ العسكرية، والمباني السكنية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وأساتذة الجامعات، ونساء وأطفال أبرياء، تم استدعاء السيدة نادين لوزانو، سفيرة سويسرا في طهران بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأميركية، إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل عيسى كاملي، معاون وزير الخارجية ومدير عام شؤون الأمريكيتين.

وخلال هذا اللقاء، تم إبلاغ السيدة لوزانو بأشدّ عبارات الاستنكار والاحتجاج من قِبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك تجاه دعم أمريكا له.

وأكد عيسى كاملي أن هذه الجريمة الفاضحة التي ارتكبها الكيان الصهيوني تمثل خرقاً صارخاً لكل المعايير والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى الدعم الأميركي الشامل والمستمر لهذا الكيان، محملاً حكومة أمريكا المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة والواسعة النطاق الناجمة عن مغامرات الكيان الصهيوني في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959231
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات