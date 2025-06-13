الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي يدين العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالو مهر للأنباء، انه أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي، خلال اتصال هاتفي مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى البيان الصادر عن هذا المجلس، الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على إيران، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا للتوتر الإقليمي، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا واضحًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤوليتهما في وقف هذه الاعتداءات وإدانتها فورًا.

وشكر وزير الخارجية الإيراني بدوره، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي على دعوته وموقفه في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدًا: يُعد هذا الهجوم عدوانًا صريحًا على سيادة إيران ووحدة أراضيها وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وسترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا حاسمًا على هذا العدوان من جانب النظام الصهيوني، استنادًا إلى حق الدفاع المشروع".

واعتبر عراقجي الموقف المتماسك والموحد لدول المنطقة في إدانة العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني على إيران مهمًا وضروريًا لمواجهة نهجه العدواني والمثير للحرب.

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