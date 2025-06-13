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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٦ م

بزشكيان: اعتداءات الكيان الصهيوني انتهاك صارخ للقواعد الدولية وستُقابل بالتأكيد برد مناسب

بزشكيان: اعتداءات الكيان الصهيوني انتهاك صارخ للقواعد الدولية وستُقابل بالتأكيد برد مناسب

قال الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين: إن اعتداءات الكيان الصهيوني انتهاك صارخ للقواعد الدولية، وستُقابل بالتأكيد برد مناسب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مساء الجمعة، اعتداءات الكيان الصهيوني على بلادنا، وقدم تعازيه في استشهاد عدد من المدنيين والعلماء النوويين والمسؤولين العسكريين في بلادنا، وأعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب إيران.

وأضاف الرئيس الروسي إن هذه الاعتداءات انتهاك صارخ للقواعد والقوانين الدولية. وروسيا مستعدة للوساطة لوقف التوترات.

كما شكر بزشكيان الرئيس الروسي على الاتصال الهاتفي وأعرب عن تعاطفه، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يسعى منذ اليوم الأول لنشاط الحكومة الرابعة عشرة إلى إثارة التوتر ونشر الصراعات في المنطقة باغتيال الشهيد هنية كضيف رسمي لبلادنا، وقال: لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وهي مستعدة لتقديم ضمانات في هذا الصدد إلى الجهات القانونية الدولية.

وقال الرئيس: إن عدوان الكيان الصهيوني انتهاك واضح للقواعد الدولية، وسيلقى بالتأكيد ردًا مناسبًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1959242

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