تمديد تعليق الرحلات في مطار مهرآباد حتى الساعة الثانية من ظهر يوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإدارة العامة لمطار مهرآباد صرحت أنه تقرر تمديد توقف الرحلات الجوية في المطار حتى الساعة الثانية من ظهر يوم السبت.

وكانت منظمة الطيران المدني في إيران قد أعلنت صباح اليوم، عقب الهجمات الإرهابية التي شنّها الكيان الصهيوني على مناطق في طهران وبعض المحافظات الأخرى، عن تعليق حركة الطيران في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر.

وفي فجر اليوم الجمعة (13 يونيو)، شنّ الكيان الصهيوني هجوماً إرهابياً على العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية، مما أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء وعدد من المدنيين.

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