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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ م

بوتين وأردوغان يدينان الهجمات الارهابية الإسرائيلية على إيران

بوتين وأردوغان يدينان الهجمات الارهابية الإسرائيلية على إيران

أعلن متحدث باسم الكرملين عن اتصال هاتفي بين رئيسي روسيا وتركيا، قائلاً إن الجانبين دعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإيجاد حل سلمي للقضية النووية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين).

وأفاد الكرملين في بيان أن الاتصال ركز على الوضع المتدهور بسرعة في الشرق الأوسط، وأن بوتين وأردوغان أعربا عن قلقهما إزاء التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي.

وأوضح الكرملين أن بوتين وأردوغان دعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإيجاد حل سلمي للقضية النووية الإيرانية. وأدانا الهجوم الارهابي الإسرائيلي ضد إيران، الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى.

رمز الخبر 1959433

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