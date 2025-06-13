الرئيس الإيراني: الردّ الشرعي والقوي للجمهورية الإسلامية سيجعل العدو يندم على فعلته الحمقاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايراني، مسعود بزشكيان رسالة عقب العدوان الارهابي الصهيوني على البلاد وأكد على الرد القوى والشرعي للجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه الجريمة.

وجاء في نص الرسالة:

"مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا"

شهدنا ليلة أمس العدوان الغاشم للنظام الصهيوني المجرم على طهران ومدن أخرى في البلاد، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والنساء، ومجموعة من المواطنين الأبرياء، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين.

إن هذا العمل الوحشي، المخالف لجميع الالتزامات الدولية، يُؤكد الطبيعة الإجرامية للنظام الصهيوني اللاشرعي، الذي بنى وجوده على الاحتلال والعدوان وقتل الأطفال.

أثبت عدوان الليلة الماضية على العالم أجمع صحة ادعاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ بأن العدوان والجريمة متأصلان في جوهر النظام الصهيوني.

وبالطبع، لن يصمت الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد أمام هذه الجريمة، وسيجعل الرد المشروع والقوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية العدو يندم على فعلته الحمقاء.

وكما قال إمامنا العظيم، كلما سقطت راية من يد قائد متمكن، حملها قائد آخر ودخل الميدان.

وكما بذلت الجمهورية الإسلامية قصارى جهدها من أجل السلام والهدوء في العالم والمنطقة، وأثبتت استعدادها التام للمحادثات الطويلة وبناء الثقة مع العالم، فإنها ستتخذ إجراءات حاسمة ردًا على العدوان والدفاع المشروع عن وحدة البلاد.

وهنا، أدعو الشعب الإيراني النبيل والشجاع إلى الحفاظ على وحدته وتماسكه وتعاطفه، وتجنب الالتفات إلى الشائعات والأنباء الكاذبة التي تُروّج لها الحرب النفسية للعدو، وأن يُهيئ للبلاد أقوى أساس ممكن للتغلب على هذه الظروف.

كما أؤكد للشعب أن حكومة الجمهورية الإسلامية ستواصل خدمة هذا الشعب العزيز بكل ما أوتيت من قوة ووجود، ولن يكون هناك أي خلل في مسيرة الحياة العامة الحالية.

اليوم، يحتاج الشعب الإيراني إلى التكاتف والثقة والتعاطف والوحدة والتوافق أكثر من أي وقت مضى، وبعون الله، وبهذه الروح القيّمة، سيرد بقوة وحكمة وحزم على جريمة النظام المحتل، الذي يُعد اليوم أكثر كيان مكروه في نظر الرأي العام العالمي وشعوب المنطقة والشعب الإيراني. بتوجيه وقيادة قائد الثورة الاسلامية، سيخرج من هذا الميدان الصعب بفخر واعتزاز.

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