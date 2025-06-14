الخارجية العمانية: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء التوترات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية العمانية اعلنت ان اتصالات مكثفة جرت بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي وعدد من نظرائه في إطار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات والتصعيد الخطير للتوتر في المنطقة.
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اعلنت وزارة الخارجية العمانية انها تجري اتصالات مكثفة جرت بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي وعدد من نظرائه في إطار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات والتصعيد الخطير للتوتر في المنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية العمانية اعلنت ان اتصالات مكثفة جرت بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي وعدد من نظرائه في إطار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات والتصعيد الخطير للتوتر في المنطقة.
/انتهى/
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