مادورو يدين الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان مادورو صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه أعمال الكيان الصهيوني العنيفة، واعتبر نتنياهو المتهم الرئيسي في قتل آلاف الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وقال: "لقد سلحته الدول الغربية وأعطته المال والصواريخ لارتكاب هذه الجرائم".

كما اتهم القوى الغربية بتصعيد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتساءل: ما رأي برلين وباريس وواشنطن في الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني على إيران؟ هل سيواصلون تشجيع هتلر القرن الحادي والعشرين (نتنياهو) ضد الشعب الإيراني الشريف والمحب للسلام؟ .

واعلن مادورو تضامن فنزويلا الكامل مع شعوب فلسطين وإيران وسوريا ولبنان واليمن وجميع مسلمي العالم، وأكد: تشهد البشرية أول حرب كبرى في العالم الجديد. مع الحرب في أوكرانيا ومذبحة الشعب الفلسطيني، يريدون كسر إرادة الشعب الساعي إلى السلام والعدالة.

كما دعا سكان "اسرائيل" إلى وقف جنون نتنياهو المحرض على الحرب، وطرح السؤال: إلى أين سيؤدي كل هذا العنف والكراهية؟ هل يعتقدون أنهم يستطيعون إخضاع إرادة شعوب العالم بالصواريخ والقنابل؟.

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