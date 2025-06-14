عراقجي: رد إيران الصارم على الكيان الصهيوني حتمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كامبوس، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إلى ضبط النفس واستخدام الدبلوماسية لمنع تفاقم التوترات في المنطقة، وادان هجمات الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، ادان عراقجي جرائم وهجمات الكيان الصهيوني على المنشآت النووية وقتل الأبرياء والنخب الأكاديمية في ايران، وقال: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلاحق هذه الجرائم والأفعال التي تنتهك القانون والقواعد الدولية من خلال المؤسسات الدولية.

ودعا الحكومة القبرصية إلى اتخاذ إجراءات للتأثير على الدول الأوروبية لوقف جرائم الكيان الصهيوني وهجماته الوحشية.

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