بايراموف: جمهورية أذربيجان لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم وزير خارجية جمهورية أذربيجان تعازيه في استشهاد عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، ومنهم الجنرال الشهيد باقري، معربًا عن تعاطف حكومة وشعب أذربيجان مع حكومة وشعب إيران وأسر الضحايا.

وأكد وزير خارجية أذربيجان أيضًا: "أن جمهورية أذربيجان لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران أو أي دولة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".

وصف وزير خارجية بلادنا الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وخرق لجميع القوانين واللوائح الدولية، وقال: إن هذه الأعمال تُعرّض السلام والأمن العالميين للخطر، وسترد إيران على هذا العدوان ردًا حاسمًا انطلاقًا من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها".

كما شكر عراقجي جمهورية أذربيجان على رسالة التعازي والمواساة، واعتبر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية تجاوزًا من جانب الكيان الصهيوني لجميع الخطوط الحمراء المتعلقة بالامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول، ودعا جميع الدول إلى إدانته.

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