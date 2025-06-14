العدو الصهيوني يستهدف حقل بارس الجنوبي ومصفاة فجر جم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت المصادر الخبرية وقع انفجاران في قطاع الغاز بالبلاد، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنهما ناجمان عن اصطدام طائرات صغيرة معادية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، انه قبل ساعة، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية إحدى مصافي المرحلة ١٤ من حقل بارس الجنوبي، مما تسبب في انفجار هائل فيها، ولكن ساهمت سرعة العمل في احتواء الحريق في منع انتشاره إلى أجزاء أخرى.

نتيجة لهذا الانفجار، اشتعلت النيران في جزء من مصفاة المرحلة ١٤ من حقل بارس الجنوبي وتعاملت قوات الدفاع والإغاثة مع الوضع. وفقا ل وكالة تسنيم فانه تسبب هذا الانفجار في توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز مؤقتًا من منصة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، وذلك حتى عودة هذه المرحلة من المصفاة إلى العمل.

كما تُعد مصفاة فجر جم هدفًا لأحد هذين الاصطدامين، وتُجري شركة الغاز الوطنية الإيرانية تحقيقات في خطورة الحادث. يُرسل جزء من الغاز المُنتَج في المراحل من 6 إلى 8 من حقل بارس الجنوبي، بالإضافة إلى الغاز المُنتَج في حقلي نار وكنكان، إلى هذه المصفاة لتحليتها.

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