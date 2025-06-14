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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤١ م

 إسقاط مقذوفات إسرائيلية في زنجان بفضل يقظة الدفاع الجوي

 إسقاط مقذوفات إسرائيلية في زنجان بفضل يقظة الدفاع الجوي

قدّم معاون الشؤون السياسية لمحافظ زنجان، علي صادقي، توضيحات حول نجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لهجوم صاروخي نفّذه الكيان الصهيوني على المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان صادقي قال إن الكيان الصهيوني شنّ في الساعة 3:30 من فجر اليوم هجومًا بصواريخ عدّة استهدف جنوب شرق مدينة أبهَر، إلا أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية تصدت لها بيقظة عالية وتمكنت من تدمير معظمها. وأضاف أن اثنين فقط من هذه الصواريخ سقطا على مبنى مهجور، دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني نفّذ في حوالي الساعة الخامسة فجرًا هجومًا صاروخيًا آخر استهدف منطقة تبعد عدة كيلومترات عن شمال غرب مدينة زنجان، غير أن هذا الهجوم أيضًا تم إحباطه بنجاح من قِبل الدفاع الجوي، ولم يُسجل سوى سقوط صاروخين في المنطقة، دون وقوع إصابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1959311
جواد ماستری فراهانی

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