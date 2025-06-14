 استشهاد 31 شخصًا في الهجوم الإسرائيلي على محافظة أذربيجان الشرقية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، ان سرمست صرّح خلال كلمته أن الهجمات الصهيونية بدأت منذ الساعات الأولى من فجر أمس واستهدفت حتى الآن 19 نقطة مختلفة في عدد من مدن المحافظة.

وأوضح أن من بين هذه النقاط المستهدفة، 12 موقعًا في محيط مدينة تبريز شملت مراكز عسكرية ومدنية، بالإضافة إلى نقطتين في كل من بستان‌آباد و شبستر، ونقطة واحدة في كل من آذرشهر، مراغه، وتركمن‌ تشاي.

وأشار المحافظ إلى أن القوات المسلحة الإيرانية نفّذت منذ عصر أمس هجمات انتقامية نوعية ضد مواقع وتجهيزات هجومية تابعة للعدو، ما أدى إلى تغيّر واضح في المعادلات الميدانية، وهو تطور من شأنه أن يُربك حسابات اللاعبين الدوليين والكيان الصهيوني الغاصب.

كما عبّر سرمست عن شكره وتقديره لأهالي محافظة أذربيجان الشرقية على تلاحمهم وصبرهم وثقتهم بالمسؤولين والقوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه المواقف ساهمت في ضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع رغم الظروف.

وأضاف: "بصفتي خادمًا لأبناء هذه المحافظة الواعية، أؤكد أن جميع القوات العسكرية والأمنية والفرق الخدمية والإسعافية والطبية تواصل عملها بمعنويات عالية وتؤدي واجبها بشكل كامل وفق مقتضيات المرحلة."

وختم المحافظ كلمته بدعوة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بتطورات الأوضاع من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع المسؤولين بمهامهم في ظل هذه المرحلة الحساسة.

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