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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٢٣ م

مهاجراني: الحكومة تدعم قرارات القوات المسلحة بقوة

مهاجراني: الحكومة تدعم قرارات القوات المسلحة بقوة

أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن الحكومة تدعم قرارات القوات المسلحة بكل قوتها، مشيرة إلى أن الرد على التهديدات سيستمر طالما رأت القوات المسلحة ذلك ضروريًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت مهاجراني: "لايوجد أي دولة تقبل الاعتداء عليها، ونحن كشعب إيراني نتمتع بالعزة ولا نقبل بذلك. لذا، فإن عملية 'الوعد الصادق 3' كانت مطلبًا مشروعًا للشعب وقد تم تلقي الرد."

وأشارت إلى أن الحكومة تدعم قرارات القوات المسلحة بكل قوتها، مؤكدة على أهمية الوحدة الوطنية. وذكرت أن الشعب الإيراني عاقل ولا يحتاج إلى نصائحي..العدو الصهيوني يدرك أنه لا يمكنه إلحاق ضرر جسيم بالحكومة الإيرانية من خلال الهجمات العسكرية، ولكن الإحساس بالوحدة الوطنية هو ما يهمنا.

وأضافت مهاجراني: "بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو مشاعر قد تكون موجودة داخل الأسرة الواحدة، يجب أن نفكر في إيران كدولة واحدة ومتكاملة، ومن الضروري الحفاظ على الوحدة الوطنية."

/انتهى/

رمز الخبر 1959301
یاسر المصری

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