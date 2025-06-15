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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٩ م

تغيير اسم شارع "خالد إسلامبولي" إلى شارع "سيد حسن نصر الله"

تغيير اسم شارع "خالد إسلامبولي" إلى شارع "سيد حسن نصر الله"

وافق أعضاء مجلس مدينة طهران على تغيير أسماء 11 ممرًا في العاصمة، من ضمن ذلك تم تغيير اسم شارع خالد إسلامبولي إلى اسم سيد حسن نصر الله.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ناقش أعضاء مجلس مدينة طهران في جلستهم اليوم تغيير أسماء عدد من الممرات في العاصمة، حيث أكدت نرجس معدني بور، رئيسة لجنة التسمية في المجلس، أنه تم النظر في تسميات جديدة لممرات مدينة طهران.

وأوضحت أن تغييرات الأسماء ستشمل المناطق 6، 3، 10، 11، 16، 17، و20.

وفي تفاصيل تغييرات الأسماء، ذكرت أن شارع خالد إسلامبولي، الذي يمتد من شارع شهيد بهشتي إلى بداية شارع غاندي في المنطقة 6، سيُطلق عليه اسم شارع سيد حسن نصر الله.

وفي الختام، صادق أعضاء مجلس مدينة طهران على تغيير أسماء 11 ممرًا في العاصمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959354
یاسر المصری

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