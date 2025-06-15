تغيير اسم شارع "خالد إسلامبولي" إلى شارع "سيد حسن نصر الله"

أفادت وكالة مهر للأنباء، ناقش أعضاء مجلس مدينة طهران في جلستهم اليوم تغيير أسماء عدد من الممرات في العاصمة، حيث أكدت نرجس معدني بور، رئيسة لجنة التسمية في المجلس، أنه تم النظر في تسميات جديدة لممرات مدينة طهران.

وأوضحت أن تغييرات الأسماء ستشمل المناطق 6، 3، 10، 11، 16، 17، و20.

وفي تفاصيل تغييرات الأسماء، ذكرت أن شارع خالد إسلامبولي، الذي يمتد من شارع شهيد بهشتي إلى بداية شارع غاندي في المنطقة 6، سيُطلق عليه اسم شارع سيد حسن نصر الله.

وفي الختام، صادق أعضاء مجلس مدينة طهران على تغيير أسماء 11 ممرًا في العاصمة.

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