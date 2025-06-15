الدفاعات الجوية الايرانية تتصدى للمسيرات الصهيونية في قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح حيدري أن وحدات الجيش الإيراني، وبفضل يقظتها وسرعة استجابتها، تمكّنت من رصد وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة المعادية التي حاولت استهداف منظومات الدفاع الجوي التابعة لمجمّع السيدة فاطمة المعصومة (س).

وأضاف أن العملية لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة، مشيراً إلى حدوث أضرار طفيفة في أحد منصّات الإطلاق، والتي خضعت فوراً للإصلاح والصيانة.

كما نفى حيدري الشائعات التي تداولتها بعض الجهات حول تعرّض محطة بث إذاعة المعارف أو المنشآت المجاورة لها لأي أذى، مؤكداً أن جميع العاملين في هذه المواقع بخير ولم يُسجّل أي حادث في محيطها.

وفي ختام تصريحاته، طمأن حيدري المواطنين قائلاً: "أبناءكم في الجيش، والحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي، وسائر الأجهزة الأمنية في كامل الجهوزية، ويدافعون بروح معنوية عالية عن أمن وعزة الجمهورية الإسلامية"، مشدداً على أن الجهات الرسمية ملتزمة بإطلاع الشعب على آخر المستجدات من مصادر موثوقة وفي أسرع وقت ممكن.