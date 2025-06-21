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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

 اعتقال 22 شخصا على صلة بأجهزة تجسس الکیان الصهيوني في مدينة قم

 اعتقال 22 شخصا على صلة بأجهزة تجسس الکیان الصهيوني في مدينة قم

صرّح رئيس شرطة الاستخبارات والأمن العام في محافظة قم: منذ بداية جرائم الکیان الصهيوني الغاصب، اعتُقل 22 شخصًا في قم لارتباطهم بأجهزة تجسس الکیان الصهيوني المعتدي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقيد نور علي، رئيس شرطة الاستخبارات والأمن العام في محافظة قم، في كلمة له: تم تحديد هوية 8 من المعتقلين واعتقالهم بتهمة إثارة الرأي العام والدعاية لصالح الكيان المعتدي عبر الإنترنت، كما تم تحديد هوية عدد آخر واعتقالهم لتصويرهم مناطق حساسة في المحافظة.

وأكد: بحسب البيان الصادر عن أمانة مجلس الأمن القومي، فإن الجناة والمرتزقة المرتبطين بالكيان الصهيوني الغاصب لديهم مهلة حتى 22 من يونيو لتسليم أنفسهم مع المعدات ذات الصلة إلى المؤسسات الأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلا فسيتم اعتقالهم بإجراءات حاسمة من قبل أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون ومعاقبتهم بأشد العقوبات.

/انتهى/

رمز الخبر 1959669

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