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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٤٢ م

بقائي: وزير حرب الكيان الصهيوني أمر بالهجوم على المناطق السكنية

بقائي: وزير حرب الكيان الصهيوني أمر بالهجوم على المناطق السكنية

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية على شبكة "إكس": "لقد أصدر وزير دفاع النظام الصهيوني أمرًا بالهجوم على المناطق السكنية! التاريخ سيحكم بقسوة على الداعمين والمبررين لهذا الکیان المعتدي والقاتل للإنسانية".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تعليقه على ارتكاب جرائم حرب جديدة من قبل الكيان الصهيوني، إلى استهداف مستشفى فارابي في مدينة كرمانشاه: "إنها جريمة أخرى من الكيان الإسرائيلي المعتدي: مستشفى فارابي في مدينة كرمانشاه غرب إيران تعرض لهجمات عدوانية من قبل الكيان الإسرائيلي. إن الهجوم على المستشفيات، إلى جانب الهجوم على المناطق السكنية، يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد الدولية وجريمة حرب، ولكن هذا هو التوجيه الذي أصدره وزير الحرب: الهجوم على المناطق السكنية!".

وأضاف بقائي: "التاريخ سيحكم بقسوة على الداعمين والمبررين لهذا الكيان المعتدي والقاتل ".

/انتهى/

رمز الخبر 1959434
یاسر المصری

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