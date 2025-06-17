 صورة لمراكز أمنية سرية للغاية استهدفتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للانباء ونظرًا للهيمنة المعلوماتية الكاملة للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على التحركات الوحشية والمغامرة لقادة الکیان الصهيوني، يُحذر المستوطنين الغاصبين بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.