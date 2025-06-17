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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٤٢ م

نُشر لأول مرة

 صورة لمراكز أمنية سرية للغاية استهدفتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

 صورة لمراكز أمنية سرية للغاية استهدفتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدقة مراكز أمنية سرية للغاية تابعة للکیان الصهيوني في قلب تل أبيب المحتلة صباح الیوم.

أفادت وكالة مهر للانباء ونظرًا للهيمنة المعلوماتية الكاملة للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على التحركات الوحشية والمغامرة لقادة الکیان الصهيوني، يُحذر المستوطنين الغاصبين بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.

رمز الخبر 1959483

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