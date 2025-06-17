بزشكيان: المنطقة لن ترى السلام والاستقرار مع استمرار جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، صرح الرئيس بزشكيان باننا نعتبركم وسائر دول وشعوب المنطقة اشقاء لنا وقال: انني ومنذ البداية سعيت من اجل الوحدة والتلاحم في داخل ايران والتفاعل والتعاون مع الدول الاخرى، الا ان الكيان الصهيوني سعى منذ البداية عبر اغتياله الشهيد هنية لعرقلة مسار تحركنا.

واضاف: في الوقت الذي كانت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لحل وتسوية (القضية النووية) والوصول الى تفاهم عن طريق الحوار والتفاوض الا ان الكيان الصهيوني عمل على عرقلة ذلك بعدوانه الواسع وقتل المواطنين العادييين والمدنيين ومهاجة الاماكن المدنية فضلا عن ارتكاب الجرائم.

واكد الرئيس بزشكيان بان الكيان الصهيوني انتهك جميع القواعد والاطر الدولية ويرتكب كل جريمة بدعم من بعض القوى الكبرى وفي حال استمرار هذا النهج لن تشهد المنطقة السلام والاستقرار ابدا.

من جانبه اعرب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عن التضامن مع الحكومة والشعب الايراني وصرح بان قلوبنا معكم وندعو الباري تعال ان يحفظكم والشعب الايراني.

واشار الى المصالح والمشتركات العميقة بين البلدين وقال: لقد بدانا اتصالات ومشاورات واسعة لخفض التوترات وعودة الامن والاستقرار الى المنطقة ونامل بان يعود ما يحصل في النهاية بالخير والبركة على ايران.