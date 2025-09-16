بزشكيان: الشعب الايراني أحبط جميع مخططات العدو بتضامن منقطع النظير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة الطوارئ الإيرانية في قاعة المؤتمرات الدولية في طهران بشجاعة موظفي الطوارئ في حرب الاثني عشر يومًا، قائلاً: "لقد أحبط الشعب والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد، بتضامن منقطع النظير، جميع مخططات العدو وأفسدوا حساباته. حتى أولئك الذين لم يُعاملوا معاملة حسنة أو كانت لديهم مظالم لأي سبب من الأسباب، نهضوا بحب وإيمان للدفاع عن الوطن، وأعلنوا أنه حتى لو كانت لدينا خلافات داخلية، فلن نقبل أبدًا العدوان على تراب بلادنا وسلامة أراضيها، ونسعى إلى الحفاظ على سلامة إيران الحبيبة بقوة وكرامة".

كما أعرب بزشكيان عن أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، مضيفًا: "لقد قتل هذا الكيان آلاف النساء والأطفال الأبرياء دون أدنى ذرة من الإنسانية، وقطع الماء والغذاء عن سكان غزة، مدعيًا الدفاع عن نفسه. والمؤسف أكثر من ذلك أنه بدلًا من منع هذه الجرائم، تُقدم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الدعم المالي والتسليح لهذا الكيان المُجرم، وتدّعي علنًا أنها رائدة السلام، بينما هي رائدة الهمجية".

وأكد على الوحدة التي تشكلت بين الدول الإسلامية في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، قائلًا: "إذا حافظت هذه الوحدة وتعززت، فسيخيب أمل أعداء الأمة الإسلامية بالتأكيد".

وفي الختام، جدد الرئيس شكره لجهود الكوادر الطبية، وخاصةً طواقم الطوارئ، قائلاً: "إن حبكم وإيمانكم الصادق يمهدان الطريق لبناء وطن عزيز ونابض بالحياة". نقف معًا بقوة وإيمان لقيادة إيران نحو التقدم والتنمية، وتجاوز كل التحديات بفخر واعتزاز.