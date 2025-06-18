طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ينددون بالتصعيد الأميركي تجاه قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف نددوا بالتصعيد الأميركي تجاه قائد الثورة الإسلامية في إيران الامام علي الخامنئي.

وقال بيان طلبة الحوزات العلمية في النجف: بصلافة سياسية فاجرة أقدم ترامب على التهديد العلني بتصفية الامام خامنئي.

واكد البيان ان طلبة الحوزة في النجف وقم المقدسة وسائر الحوزات في العالم الإسلامي تدين بأشد العبارات هذا التهديد الوقح.

واشار بيان طلبة الحوزات في النجف ان السيد الخامنئي ليس شخصية سياسية فحسب بل هو رمز ديني جامع ومرجعية عليا تمثل وجدان ملايين المؤمنين.

وتوجه بيان طلبة الحوزات في النجف برسالة إلى إدارة ترامب أن مقام المرجعية خط أحمر وأن يداً تمتد إليها لن تقابل إلا بيد تقطعها.

ودعا البيان الحكومات الإسلامية والهيئات الدينية والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة هذه التهديدات الجبانة.