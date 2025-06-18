نيويورك تايمز: إيران أعدت خياراتها

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد إيران لاستهداف منشآتها النووية، فإن إيران قد أعدت صواريخ لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إيران لا تحتاج إلى استعداد كبير لاستهداف القواعد الأمريكية، حيث إن صواريخها قادرة على الوصول بسهولة إلى هذه القواعد.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أنه في حال بدء الهجوم، قد تقوم إيران بوضع ألغام في مضيق هرمز بهدف محاصرة السفن الأمريكية.

كما أفاد المسؤولون الأمريكيون بأن القوات الأمريكية في قواعدها في جميع أنحاء المنطقة في حالة تأهب.

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن طلبه الوحيد هو عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، لكنه في تصريحات غير لائقة دعا إلى "استسلام كامل" إيران.

يُذكر أن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي قد أقر مؤخرًا بأن إيران لا تنوي حاليًا بناء قنبلة نووية.

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