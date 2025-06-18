هيئة الاذاعة الاسرائيلية: الصاروخ الايراني الأخير كان استثنائيا..نتانياهو: نتحمل خسائر فادحة وموجعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصفت هيئة الإذاعة الاسرائيلة الهجوم الصاروخي الايراني الاخير الذي نفذ بصاروخ "سجيل" بعيد المدى استثنائيا.

وقالت الهئية: "الصاروخ الايراني الأخير تم اطلاقه كان استثنائيا من حيث النوع والوزن وحجم المواد المتفجرة".

نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية الليلة موجة جديدة من هجماتها الصاروخية على الكيان الصهيوني المجرم استخدمت فيها لأول مرة صاروخ سجيل بعيد المدي والمركب الذي يتم فصل رأسه ويحمل مواد تفجيرية كبيرة.

هذا واعترف رئيس الوزراء للكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو في بيان اليوم الاربعاء ان الكيان يتحمل خسائر ثقيلة وموجعة اثر الهجمات الإيرانية.

هذا الاعتراف لنتانياهو يأتي بينما كان قبل ذلك يحاول تقليل تاثير الهجمات الصاروخية الايرانية.

الخبراء يؤكدون ان هذا التحول في موقف نتانياهو يظهر الضغط الكبير الذي يتحمل الكيان الصهيوني من الداخل في الساحة والمجتمع الصهيوني.

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