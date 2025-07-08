احتجاجات واسعة في واشنطن ضد لقاء نتنياهو في البيت الأبيض

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر محلية في الولايات المتحدة أفادت بأن مجموعة من المتظاهرين في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة تجمعوا أمام البيت الأبيض احتجاجا على زيارة ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي.

ورافقت هذه الاحتجاجات شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي وداعمة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، احتج بيرني ساندرز، السيناتور الأميركي المستقل البارز، أيضاً على وجود نتنياهو في البيت الأبيض، وكتب في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً): "اليوم سيستقبل البيت الأبيض مجرم حرب أدانته المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "إن ترامب، مثل بايدن، ساعد وشجع حكومة نتنياهو المتطرفة على قتل وتجويع المدنيين في غزة".

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