السفير الايراني لدى فرنسا: إيران لم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة قط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال في إشارة إلى الوضع القانوني لإيران : "إيران لم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة قط، ولم تهين قادة هذه المؤسسة العالمية المعترف بها عالميا، ولم تخضع قط لمذكرة اعتقال بتهمة الإبادة الجماعية".

وأكد أن "إيران لم تهاجم الكيان الإسرائيلي"، وقال: "الكيان الإسرائيلي هو التي هاجم إيران، خلافاً لكل القوانين والأنظمة الدولية".

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية الليلة الماضية، قال السفير الإيراني: "استهدف الهجوم الإسرائيلي جامعة وعدة مناطق في شرق وغرب طهران"، مضيفا أن قوتنا الدفاعية لا تعتمد على قصف موقع محدد من قبل الطائرات الحربية الأميركية.

وأضاف "إننا لا نزال على طاولة المفاوضات" مذكرا "عندما تعرضنا لهجمات إسرائيلية غير قانونية، كان من المقرر أن نلتقي مع الأميركيين بعد يومين، يوم الأحد".

واختتم أمين نجاد كلمته مؤكدا أن الشعب والحكومة كيان واحد. نحن شعب يكافح من أجل السيادة الوطنية، ووحدة أراضيه، وكرامة إيران الكبرى.

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