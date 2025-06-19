إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في كهريزك

أعلن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روح‌الله" بجنوب طهران أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.