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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤٥ ص

إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في كهريزك

إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في كهريزك

أعلن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روح‌الله" بجنوب طهران أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روح‌الله" بجنوب طهران أعلن أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.

/انتهى/

رمز الخبر 1959604
محمدرضا مرادی

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