إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في كهريزك

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روحالله" بجنوب طهران أعلن أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.
/انتهى/
أعلن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روحالله" بجنوب طهران أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد الحرس الثوري في منطقة "حضرة روحالله" بجنوب طهران أعلن أن طائرة مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني تم استهدافها وإسقاطها في منطقة كهريزك التابعة لمدينة ري.
/انتهى/
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